Ердоган заявив, що мир в Україні можливий "виключно дипломатичним шляхом"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловився про закінчення війни в Україні. Він наголосив на переговорах.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що досягнення миру в Україні можливе тільки дипломатичними засобами. за його словами, інакше це просто нереально, проте він підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

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Україна має право на захист

Відповідну заяву Ердоган зробив 1 жовтня на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Олександром Стуббом. Вони зустрілися в Анкарі з нагоди 100-річчя налагодження двосторонніх дипломатичних відносин.

Під час переговорів сторони ще раз засвідчили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. За словами Ердогана, він висловив Стуббу свою думку, що припинення руйнувань в Україні якнайшвидше і досягнення справедливого й остаточного рішення можливі лише за допомогою дипломатії.

Водночас Стубб також наголосив на важливості цілісності та суверенітету України.

Ми вважаємо, що Україна має право захищати себе, право на захист від нападів Росії. Я також підтримую мирний план президента Володимира Зеленського, який складається з десяти пунктів,

– сказав він.

Крім цього, Стубб пояснив, що це гарне підґрунтя для початку переговорів.

Туреччина є однією з небагатьох країн, яка може вести переговори і з Києвом, і з Москвою.