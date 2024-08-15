"Хай подохнуть ті, хто не хоче миру": Лукашенко закликав Україну та Росію до перемовин

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко висловився щодо війни Росії проти України. Він закликав до мирних перемовин.

Лукашенко вважає за потрібне почати переговори та "закінчити цю бійку", яка не треба ні українцям, ні росіянам. за його словами, це все потрібно таємничим "їм", передає 24 Канал.

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Звинуватив високопосадовців "американського походження"

Водночас Лукашенко сказав, що відкрито навести ці факти він не може., адже це все говорять високопоставлені люди.

Дослівно: "Нехай б'ють один одного – українці, росіяни – нехай у цьому казані все здохнуть",

– розповів він пропагандистському каналу.

Водночас він погодився "трохи відкрити" інформацію та сказав, що мовиться про високопосадовців американського походження, які хочуть, щоб вони одне одного знищили.