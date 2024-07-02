За одним столом – більше ніколи: єдиний можливий варіант перемовин між Україною та Росією

Зеленський заявив, що єдиною реальною моделлю для перемовин між Україною та Росією залишається модель, яку застосували при підписанні "зернової угоди". Тоді представники Росії та України зустрічалися з представниками ООН і Туреччини, але не між собою.

Варіант з посередниками – єдиний можливий

Тодішній міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і тодішній глава міноборони Росії Сєргєй Шойгу підписували окремі документи, які визнавалися всіма сторонами.

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Якщо така модель буде застосована для досягнення миру чи призупинення війни між Україною та Росією, то це може полегшити обом державам перемовини, в яких не будуть застосовані юридичні обмеження, які Київ та Москва наклали на свої можливості щодо проведення таких консультацій.

Нагадаю, що в Україні діє указ президента Володимира Зеленського про заборону перемовин з Владіміром Путіним. Водночас однією з головних вимог Кремля для початку перемовин з Україною є скасування цього указу. Однак якщо Зеленський піде на скасування власного наказу, це одразу поставить Україну в невигідну позицію у перемовному процесі, продемонструє її слабкість і дасть можливість Кремлю диктувати Україні свої умови для капітуляції.

З іншого боку, після того, як Путін заявив, що не визнає легітимності Зеленського, будь-які домовленості, які будуть досягнені за участю Зеленського, також не можуть сприйматися Росією як законні. До того ж Кремль підкреслюватиме, що якщо Зеленський підпише будь-яку угоду з Росією вже після того, як термін його повноважень нібито "добіг кінця", це означатиме, що його наступник зможе легко відмовитися від цієї угоди, як від такої, що суперечить законам України. Отож угода буде позбавлена сенсу.

Для Росії у цій ситуації також є лише один вихід – розмови через посередників. Уже не буде перемовин, під час яких представники Москви й Києва сидітимуть поруч за столом переговорів навіть за участі посередників.

Будуть перемовини,. Обидві сторони розмовляють з посередниками, а посередники повідомляють їм про умови сторони перемовин.

Важливо В України є час до листопада, щоб зміцнити свої позиції

Це непростий процес, значно довший ніж процес звичайних перемовин, бо він постійно потребує узгодження власних намірів з посередниками. Посередники у цьому випадку стають ще однією стороною перемовин. Однак ніяких умов для реальних юридичних перемовин між російською та українською делегаціями не існує з погляду ставлення України та Росії до легітимності керівництва кожної країни.

Модель "зернової угоди" є непоганим варіантом для того, щоб у 20-х роках цього століття сторони могли домовитися про припинення чи зупинення війни.

Спершу – виснаження, тоді – перемовини

Виникає питання – а коли може відбутися ситуація, за якої модель зернової угоди буде застосована для можливості досягти миру між Росією та Україною? Для цього потрібна відповідна умова виснаження сторін у війні: політичного, військового, економічного, соціального, демографічного.

Для України важливо, щоб цього виснаження першою досягла Росія, а для Росії – Україна. Кремль наполегливо працює над програмою виснаження України. Ми це бачимо у постійних ударах Росії по українській інфраструктурі. Нема жодних сумнівів, що у подальші місяці та роки війни Росія докладатиме зусиль для виснаження України.

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Але й Україна тепер має додаткові можливості для виснаження сусідньої держави. Це стосується можливостей ударів по території Росії за допомогою західної техніки й можливості застосування власної зброї для руйнації російської інфраструктури й створення принаймні в частині регіонів держави-агресорки умов, які перетворять ці регіони на такі, що не відповідатимуть стандартам життя.

Тільки війна на виснаження Росії є реальним інструментом для того, щоб ми принаймні почали замислюватися про перспективи завершення війни в осяжному майбутньому. За будь-яких інших умов Путін не піде на перемовини з Україною з урахуванням посередників чи без них.