Трамп розкусить Путіна: на яку хитрість може піти російський диктатор

Путін може спокуситися на переговорний процес. Однак йому цікавий сам процес, а не результат. Реально домовлятися про щось очільник Кремля ні з ким не збирається, йому російсько-українська війна потрібна до безкінечності.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив ізраїльський журналіст Цві Зільбер, додавши, що російський диктатор хотів би зав'язати певний переговорний процес, аби проти Росії скасували санкції, а також для того, щоб затягнути час і російська армія отримала перепочинок на фронті.

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Путін може зголоситися на перемовини задля своїх інтересів

Якщо Трамп зробить йому пропозицію щодо проведення перемовин, Зільбер припустив, що можливо, Путін відповість згодою. Але журналіст впевнений, що реальний намір очільника Кремля стане очевидним дуже швидко, адже Трамп не наївний хлопчик, а бізнесмен.

Він зрозуміє, коли в переговорах інша сторона має намір їх затягувати й це перетворюється в перемовини ні про що. Тому вбачаю, що цей етап буде недовгим. Путін перекине "гарячу картоплю" Зеленському, щоб той спробував погодитись,

– спрогнозував Зільбер.

Путін кидає виклик Трампу

Ізраїльський журналіст зауважив, що Путін ніякої відповідальності перед своїми виборцями не несе на відміну від президента України Зеленського. А всі категоричні заяви Путіна – це певний виклик Трампу.

Він перевіряє, чи можна його взяти на "слабо" і чи хоче той закінчити цю війну за будь-яку ціну,

– озвучив Зільбер.

Нині перемовини, на думку журналіста, безперспективні, але Трамп має в цьому переконатися особисто. Доки новообраний президент США це сам не перевірить, то не повірить нікому, хто ймовірно вже не раз йому про це казав (що Путін не збирається закінчувати бойові дії).

Нагадаємо, днями канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за 2 роки провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Він обговорив з ним шляхи припинення війни проти України, закликав його вивести російські війська з її території.

В Кремлі після цієї розмови повідомили, що Путін заявив Шольцу, що можливі домовленості щодо України "мають виходити з нових територіальних реалій та усунути першопричини конфлікту".