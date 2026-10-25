Полювання на активи "Лукойлу": економіст розкрив справжню мету візитів людей Трампа до Росії
Заяви про мирні перемовини та створення фондів відбудови України можуть виявитися лише прикриттям для збагачення родини Дональда Трампа. На тлі майбутніх довиборів до Конгресу США республіканці намагаються конвертувати свій політичний вплив у реальні фінансові доходи, зокрема через тіньові домовленості з Кремлем.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Замість миру – нафта: реальна мета візитів людей Трампа до РФ
Трамп на сьогоднішній момент активно перетворює політичний вплив на свої фізичні доходи. Ті всі перемовини носять ширму, за якою ховається бажання втиснути власний бізнес,
– заявив гість ефіру.
"Мертвонароджений фонд": чому американські інвестиції зараз є міфом
Аналізуючи ідею створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, економіст наголосив, що проєкт не має реального економічного підґрунтя. В умовах активних бойових дій та блокування чорноморських портів залучення нових приватних інвестицій є малореалістичним, тому така ініціатива залишається лише формальністю на папері.
Це трошки мертвонароджений фонд, який радше мав потрафити Трампу, аніж мати якийсь економічний зиск. Зараз це не більше, ніж корючка на папері,
– переконаний Олег Пендзин.
Вплив виборів у США та економічний чинник
Водночас економічні поблажки щодо російського дизелю суттєво не укріплюють РФ через мізерні обсяги товарного обміну. Проте такі дії легітимізують Путіна на міжнародній арені, а головні проблеми США та зростання цін на нафту пов'язані з провалом американської політики в Перській затоці.
Раніше журналісти пояснювали, як бізнес-інтереси оточення Трампа та потенційні угоди щодо активів можуть спричинити скандал у США.