Процес буде вимогливим: як у Люксембурзі розпочались перемовини про вступ України в Євросоюз

До Люксембургу прибула українська делегація на чолі з віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною, Денис Шмигаль приєднався до конференції в онлайн режимі. Відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу вже відбулось.

Кореспондентка Софія Назаренко розповіла 24 Каналу, що українська сторона готова до швидкого виконання всіх завдань. ЄС вітають ті кроки, які зробила наша держава для початку перемовин про вступ.

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Початок перемовин про вступ України в ЄС

Кореспондентка розповіла, що перша міжурядова конференція вже завершилась, сторони вже домовились про майбутні кроки.

Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Питання тепер в технічній роботі України з Євросоюзом, в адаптації нашої системи до ЄС і в політичній волі Європи зробити європейський проєкт дійсно довершеним. Це можливо тільки з Україною у складі об'єднаної Європи, Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін та сірих зон, Європи справжнього миру,

– повідомив Володимир Зеленський.

За словами Назаренко, українська сторона сподівається виконати всі завдання швидко. Зокрема, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Київ буде працювати на двосторонньому рівні з Будапештом, аби він не блокував подальше відкриття переговорних актів.

Українська сторона вже взяла до уваги список з 11 пунктів щодо забезпечення прав національних меншин, який представляла угорська сторона.

Усього Україна має відкрити та закрити 35 переговорних розділів, які складаються з 6 тематичних кластерів.

Наразі європейська комісія проводить скринінг українського законодавства на його відповідність до законодавства ЄС. Вже у 2025 році Україна сподівається відкрити першу переговорну главу.

Україна має представити дорожні карти своїх перетворень до моменту вступу, тому ми зосереджуємо наші зусилля на цьому. Потім ті кластери, які були життєво важливими для країни під час війни – енергетика, транспорт, логістика, а також вільне пересування людей,

– заявила віцепрем'єрка України.

Кореспондентка додала, що в ЄС вітають ті зусилля, які виконала Україна, аби відкрити перемовини про вступ. Всі в ЄС наголошують, що цей процес буде вимогливим, а українська влада має продовжити реформи у сферах судочинства, боротьби з корупцією та демонструвати тверду відданість цінностям ЄС.

З іншого боку, процес розширення ЄС принесе не лише користь самій Україні, а й всьому європейському блоку.

Україна отримає доступ до величезного ринку, що сприятиме економічному зростанню та залученню інвестицій, а громадяни ЄС отримають вигоду від тісніших культурних та соціальних зв'язків, нових можливостей та партнерів,

– заявила очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.

За результатами першої урядової конференції Ольга Стефанішина повідомила, що подальші кроки продовжаться й під час голосування Угорщини в Раді ЄС. Вже в липні делегації зустрінуться, аби напрацювати подальші кроки, які має виконати Україна.