Переговори Путіна й Ердогана: які питання обговорили президенти Туреччини й Росії

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган 4 вересня прибув у місто Сочі на переговори з російським диктатором Владіміром Путіним. Їхня розмова тривала приблизно 3 години.

Головною темою цих перемовин було обговорення зернової угоди й повернення російської сторони до неї. Що саме обговорили Путін і Ердоган – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Ердогану вигідні зв'язки з Путіним: яка його кінцева мета щодо Росії

Що сказав Путін про перемовини з Ердоганом

Путін зазначив, що під час переговорів він з Ердоганом приділив увагу актуальним міжнародним темам. Зокрема, політики обговорили ситуацію навколо України, а також припинення Чорноморської ініціативи щодо вивезення зерна з українських портів.

Російський диктатор також заявив, що західні країни "блокували й продовжують блокувати постачання російської сільськогосподарської продукції". Він також запевнив, що після завершення зернової угоди, ціни на зерно нібито продовжують знижуватися, а фізичної нестачі його у світі буцімто – немає.

Частка України у світовому експорті при цьому як була, так і залишилася на рівні 5%. Водночас західні країни відмовляються виводити з-під санкцій російські виробництва, знімати проблеми з логістикою та фрахтом суден,

– сказав диктатор.

Путін також стверджував, що "поки Росія чітко забезпечувала гарантії безпеки, інша сторона використовувала коридори для терактів щодо цивільних об'єктів", звинувативши у цьому, звісно ж, Україну.

Диктатор також бідкався про те, що Росія буцімто завжди єдина виконувала всі зобов'язання, а інші сторони "навіть не намагалися цього робити". Він також наголосив, що "західні партнери знову нас надули".

Російський президент зазначив, що Росія нібито готова повернутися до зернової угоди. Водночас очільник Кремля сказав, що це буде можливо, як тільки "Захід виконає всі домовленості".

Що ще сказав Путін на пресконференції з Ердоганом:

Зростання товарообігу між Росією та Туреччиною збільшилося на 86%;

Росія й надалі має намір забезпечувати Туреччину газом;

Росія завжди дружньо та по-партнерськи допомагає Туреччині у сфері природних катаклізмів;

Захід "обманював" Росію, говорячи про гуманітарні цілі зернової угоди. Понад 70% вантажів надійшли до забезпечених країн, країн Євросоюзу;

Росія "ніколи не відмовлялася від переговорів" з Україною;

За посередництва президента Туреччини були погоджені проєкти документів про перемир'я з українською делегацією. Але потім "Україна відправила їх на звалище".

Росія "ніколи не відмовлялася" від посередницьких ініціатив. Путін заявив, що отримував пропозиції від Китаю, африканських держав і Туреччини.

Окремо Путін торкнувся питання українського контрнаступу зі звільненням територій. Диктатор підкреслив, що "наступ ЗСУ — це не пробуксування, а провал", принаймні, за його словами, сьогодні це виглядає саме так.

Що сказав про переговори Ердоган

Президент Туреччини зазначив, що зернова угода відіграла ключову роль для найбідніших країн світу. Він також запевнив, що вже готує новий проєкт щодо постачання зерна в ці країни.

Ми приготуємо новий пакет консультацій з ООН щодо угоди. Вважаю, ми зможемо досягти результату, Туреччина докладе всіх зусиль,

– запевнив він.

Ердоган також сказав, що на цих перемовинах оцінили розвиток подій у Сирії, Закавказзі, Лівії та Африці. Він також наголосив, що Туреччина і Росія "розвивають наші двосторонні відносини на основі принципів добросусідства та дружби".

Наостанок очільник Туреччини розповів, що тісні контакти обох країни буцімто й надалі сприятимуть вирішенню глобальних та регіональних проблем. Крім того, президенти обговорили будівництво другої АЕС у Туреччині.

Перемовини Путіна й Ердогана прокоментували й у Кремлі

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що загалом лідери двох країн Путін та Ердоган спілкувалися 3 години. Посіпака диктатора назвав ці перемовини "конструктивними" й сказав, що відбулося "звірення годинників".

Серед цього Пєсков також сказав, що: