Захід активно говорить про переговори України та Росії: політолог сказав, чи варто хвилюватися

В останні дні через закордонні ЗМІ все частіше вкидають меседжі про потребу переговорів між Україною та Росією. Але все не настільки погано, як може спочатку здатися.

Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. За його словами, над лобіюванням таких думок можуть працювати як російські окупанти, так і західні політики.

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Паралельно просувають український погляд на ситуацію

Як наголошує Чаленко, зрозуміло, що в різних країнах є сили, які просувають тему перемовин України. Представники влади змушені на це реагувати. Через такі публікації в ЗМІ вони забирають "монополію" в опозиційних сил, які просувають ідею перемовин. Але паралельно там завжди публікують позицію України щодо переговорів.

Водночас приємно, що паралельно з цими меседжами, ми бачимо наш традиційний меседж. Коли сідати за стіл перемовин – визначає лише Україна. І Україну будуть підтримувати стільки, скільки треба. Але те, що є певні кулуарні перемовини, обмін думками. Цього відкидати не можна,

– зазначив Чаленко.

Попри це, Україна зараз має певні гарантії щодо подальшої підтримки союзників. Вже є рішення від США про щомісячну підтримку на 1,5 мільярда доларів. Аналогічне рішення скоро мають ухвалити і в Європейському Союзі. Крім того, ще можна сподіватися на програми від МВФ.

"Навіть в питанні грошей ми зможемо і далі протистояти агресору щонайменше весь наступний рік. Зважимо ще на прогнози Буданова про завершення війни до початку наступного літа. Я не бачу особливих проблем із підтримкою", – наголосив Чаленко.

Чаленко пояснив, чому іноземні ЗМІ почали активніше говорити про перемовини: дивіться відео

Нагадаємо, за даними видання The Washington Post, адміністрація президента США Джо Байдена непублічно просила в української влади продемонструвати відкритість до перемовин з Росією.

Як повідомили люди, які знайомі з ходом цим перемовин, Сполучені Штати не хочуть підштовхнути Київ до перемовин з Москвою. Однак там вважають, що така відкрита позиція допоможе зберегти підтримку з боку інших країн, чиї виборці можуть почати побоюватися, що війна в Україні розтягнеться на роки.