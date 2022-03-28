Перемовини з Росією не мають завершитися продажем України, - Трасс

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна не має бути продана в мирних переговорах з Росією.

За її словами, президент Росії Владімір Путін не має отримати вигоду від вторгнення в Україну.

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Ми повинні забезпечити, щоб будь-які майбутні переговори не закінчилися продажем України або повторенням помилок минулого,

– заявила Трасс.

Вона нагадала про "непросте врегулювання 2014 року", яке не змогло дати Україні тривалу безпеку. За її словами, Путін просто повернувся за більшим.

"Тому ми не можемо дозволити йому виграти цю жахливу агресію", – наголосила міністерка.

Раніше прем'єр Британії Борис Джонсон перед поїздкою на саміт НАТО та зустріч "Великої сімки" пообіцяв ще більше тиску на Володимира Путіна.

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