Перемовини з Росією тривають нон-стоп: 14 березня відбудеться переговорна сесія

Михайло Подоляк заявив, що перемовини з Росією тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Робочі групи працюють постійно.

Радник голови Офісу Президента Подоляк зауважив, що великий обсяг питань потребує постійної уваги. Тим часом переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків відбудеться вже 14 березня.

Зауважте На конкретні результати, сподіваюсь, вийдемо за лічені дні, – ОП про переговори

Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків,

– заявив Подоляк.

Він зауважив, що Росія на переговорах вже поводиться не ультимативно. Тим часом Україна не поступиться жодними своїми позиціями.

Подоляк також розповів, що українська делегація постійно проводить перемовини у відеоформаті по спеціальному закритому каналі. Це зробили, аби не витрачати час на перельоти.

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