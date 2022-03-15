Перемовини з Росією тривають: обговорюють припинення вогню та виведення військ

Михайло Подоляк повідомив, що переговори між Україною та Росією все ще тривають. Сторони обговорюють питання припинення вогню та виведення військ.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про ситуацію з українсько-російськими перемовинами станом на 15 березня.

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Переговори України та Росії тривають

Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що сторони обговорюють загальні питання врегулювання військової агресії Росії, припинення вогню, виведення російських військ із території України.

Попередні заяви про переговори сторін

Напередодні Україна та Росія розпочали 4-й раунд переговорів, його проводили у форматі відеоконференції.

У процесі спілкування з представниками держави-агресорки Михайло Подоляк повідомив, що комунікація йде важко, однак вона йде. Згодом стало відомо, що розмову поставили на технічну паузу до 15 березня для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень.

Після цього Володимир Зеленський зазначив, що переговори "минули непогано".

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