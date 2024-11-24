Чи були реальні шанси зупинити війну: посол пригадав "залаштунки" перемовин у Стамбулі

Український посол у Стамбулі пригадав, що Туреччина докладала зусилля щодо припинення війни від самого її початку й Україна за це вдячна. Щодо Росії, то вона почала маніпуляції через два роки після перемовин.

24 Канал пише, що посол України в Туреччині розповів Укрінформу про те, чи були реальні шанси припинити війну на самому початку.

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Що розповів посол про перемовини у 2022 році

Інформаційний шквал, який ми підіймали в перші тижні, місяці війни, мав свій результат. Турецька сторона дійсно бачила вагому роль посередництва і свою виключну місію, оскільки мала комунікацію і з нами, і з країною-агресором, могла пробувати допомагати у пошуку рішення,

– заявив посол.

Він пригадав, що у 2022 році в Анталії були перші переговори на рівні міністрів закордонних справ. Проте тоді глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, на відміну від нашого тодішнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, не мав на них жодних повноважень і не міг ухвалювати рішення.

Потім міністр Чавушоглу (тоді глава МЗС Туреччини – 24 Канал) літав у Москву, приїжджав у Львів, пробуючи знайти спільні точки дотику. Потім відбулася зустріч переговорних команд у Стамбулі. Перевагою турецької сторони було те, що вони нічого не нав'язували, а пропонували добрі послуги, сприяння, допомогу в організації переговорів, наданні майданчика з відповідною атмосферою,

– розповів Василь Боднар.

Він каже, що це було вигідно для обох сторін, оскільки кожна відстоювала свої позиції.

"Тепер спекуляцій і перекручувань дуже багато, особливо з боку Росії. Але ж бачимо, що відбувалося після переговорів: Росія відновила наступ на Сході України, далі вбивала цивільних. Російські війська від Києва відігнали наші Сили оборони, а не вони відвели, як твердить російська пропаганда, з власної волі", – пригадав посол.

Він додав, що подальші дії Москви показали – Росія не була готова до підписання миру. Тоді Кремль:

намагався контролювати Україну будь-яким способом,

шукав методи впливу на західних партнерів,

наполягав на невступі України в НАТО, розброєнні України та багатьох інших неприйнятних для нас речах.

Посол України в Туреччині пригадав, що тільки потім Кремль це проштовхував як нібито узгоджений пакет. Проте насправді їхні наративи, які пропонувалися з першого дня, нічого спільного з нашою реальною позицією не мали.

Також Росія намагалась нав'язати свій погляд та мала намір переломити позицію громадської думки на власну користь. Проте більша частина світу підтримує формулу миру Володимира Зеленського.

Своєю чергою Росія втрачає позиції, тому хоче:

дезінформацією розхитати міжнародну єдність,

просунути китайсько-бразильську ініціативу.

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Посол підсумував, що факти свідчать – Росія не була готова до миру під час зустрічі переговорних груп у Стамбулі.