Переговори у Стамбулі: відомі час і місце зустрічі української та російської делегацій

Сьогодні, 23 липня, у Туреччині відбудуться переговори між Україною та Росією. Вони заплановані у палаці Чираган.

Саме там проходила і попередня зустріч сторін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Коли розпочнуться переговори між Україною та Росією?

У директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини повідомили, що переговори заплановані на вечір.

Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган,

– зазначається в повідомленні.

На порядку денному повернення полонених, викрадених українських дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів країн для закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський вже підписав указ про склад української делегації. Її очолить секретар РНБО та ексміністр оборони Рустем Умєров. До складу також увійшли 14 представників ключових силових, дипломатичних та розвідувальних структур. Серед них представники Офісу Президента, ЗСУ, СБУ, МЗС, розвідки та омбудсмена.

Цей раунд переговорів стане третім. Нагадаємо, що попередні відбувалися в Стамбулі 16 травня та 2 червня 2025 року.