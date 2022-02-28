Перемовини Україна – Росія стартували: російська сторона заборонила вести пряму трансляцію

28 лютого 2022 , 13:02
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Джерело:

телеграм "УП"

Перемовини між Україною та Росією на білорусько-українському кордоні стартували. Одразу Росія почала обурюватись, що "так не домовлялись" та заборонила вести пряму трансляцію.

Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі "УП" о 12:51 28 лютого. Очевидно, у той період й стартували перемовини. 

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Перемовини стартували: Росія заборонила вести трансляцію

​Російська сторона заборонила вести пряму трансляцію,
– мовиться у повідомленні. 

Росія заборонила відео-трансляцію перемовин: дивіться відео

 

Про початок перемовин повідомили й росЗМІ. Вони опублікували відео, як сторони сідають за стіл перемовин. 

Росія показала початок перемовин на українсько-білоруському кордоні: дивіться відео

 

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Автор: Діана Квасневська