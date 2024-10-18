Боїться втратити території: Лукашенко відзначився черговою заявою про перемовини України й Росії

Білорусь від початку повномасштабного вторгнення підтримує Росію. Самопроголошений президент держави зробив чергову заяву.

Алєксандр Лукашенко вважає, що Білорусь має бути присутньою на перемовинах України та Росії. За його словами, особливо, якщо вони стосуватимуться територій.

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Він попередив Путіна

За його словами, на переговорах щодо врегулювання повномасштабної війни мають бути присутні білоруси.

Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, росіянам, і Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси,

– заявив Лукашенко.

Він переконаний, що війна в Україні є також проблемою і його держави. Він наголосив, що не хоче, щоб на перемовинах вирішували нібито питання білорусів, але без них. Лукашенко чомусь дуже переймається тим, що йому "доведеться віддати" пів країни.

У чому причина такого занепокоєння незрозуміло.

У ніч проти 18 жовтня країна-агресорка традиційно влаштувала дроновий терор. Відомо, що "Шахеди" знову залітали до Білорусі. У РНБО розкрили задум Москви. Там вважають, що Росія таки здійснить провокацію проти Білорусі.