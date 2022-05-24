Перемовини України та Росії можуть йти лише з одного питання

Росіяни роблять все можливе для того, щоб окупувати Луганську і Донецьку області України. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Апетити орди зростають

Щоб спробувати провести там фейкові "референдуми", які дозволять анексувати Луганщину й Донеччину і поставити Україну перед фактом – тепер "російським" вже є не тільки Крим, тепер "російським" вже є не тільки окупований росіянами Севастополь, це чудове українське місто. Тепер "російськими" мають стати Луганська, Донецька, а можливо і Херсонська області.

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І це можна простежити і у воєнних діях росіян на українській землі, й у тому, які політичні кроки вони здійснюють в тих регіонах, які перебувають під їхньою окупацією.

Мертвонароджені перемовини

Втім, сторони говорять і про можливість відновлення переговорного процесу. Про це сказав Президент України, коли підкреслював, що такі перемовини є можливими і що війна закінчиться саме за столом переговорів. Про перемовини також говорить і російська сторона.

У своєму інтерв'ю білоруському телебаченню керівник російської делегації на перемовинах із Києвом Володимир Мединський говорить, що Росія ніколи не відмовлялася від перемовин і готова до продовження діалогу, однак заморожування таких перемовин, за словами Мединського, було винятково ініціативою України.

Це не є правдою вже з цього погляду, що на перемовинах РФ українська делегація постійно зустрічалася з тим, що російські представники повторювали відомі божевільні вимоги свого президента Володимира Путіна:

визнання "російськими" українських окупованих територій – Криму і Донбасу.

Так звана "денацифікація", яка, як ми можемо всі зрозуміти за місяцями цих воєнних дій, є просто знищенням українців – тобто підтвердження права російської бандитської армії вбивати українців.

"Демілітаризація" – тобто роззброєння української армії, щоб дати можливість російським вбивцям вбити якомога більше українців.

І це, звичайно, ніякі не перемовини. Адже про що мають йти перемовини? Яким чином російська армія забереться геть і з тих регіонів, які вона окупувала після 24 лютого 2022 року, і з тих регіонів, які були окуповані Володимиром Путіним та його бандою у 2014 році.

Може, достатньо Путіну і його терористам тримати у заручниках людей, які живуть у Криму, на Донбасі, на Херсонщині, на Запоріжжі. Може, перемовини мають закінчитися тим, що бандити визнають те, що вони – бандити (та в це важко повірити)?

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Тому будь-які переконування Мединського, що росіяни готові до перемовин, означають тільки одне: колишній російський міністр так званої культури, який тільки вигадував мерзенні історичні міфи про те, що відбувалося в Росії перед його народженням, просто готовий прийняти капітуляцію України, що абсолютно нормально для будь-якого колаборанта (а Мединський – це звичайний зрадник власної країни, він народився на Черкащині), який хоче служити злу і аж здурів від цього свого зрадництва.

Так-от, нешанований Мединський (якого тільки божевільний назве паном, тому що він ніякий не пан – слуга свого господаря), ніякої капітуляції України не буде. Рано чи пізно росіянам доведеться погодитися із крахом своїх імперських амбіцій. А таких, як ви, після перемовин звичайно ж треба запросити на міжнародний судовий процес над військовими злочинцями – як тими, у кого руки у крові, так і такими пропагандистами, як ви. І вирок на цьому судовому процесі закінчить вашу ганебну кар'єру.

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