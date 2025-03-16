Питання територій та дітей: The Independent розкрили "червоні лінії" України

Україна окреслила свої "червоні лінії" у можливих майбутніх перемовинах із Росією. Західні журналісти пояснили, чого вони стосуються.

Під час перемовин щодо можливої мирної угоди Україна має низку "червоних ліній". Про це пише 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Чого стосуються "червоні лінії" України

Видання відзначає, що серед "червоних ліній" України – неможливість передачі Росії додаткових територій, які наразі не окуповані, а також вимога повернення українських дітей та цивільних осіб і міжнародні гарантії безпеки.

Джерело видання попередило, що Росії не довіряють та не вірять, що вона прийме розумну угоду. "Джерело наголосило, що він агресорки очікують ще одного трюку.

"Червоні лінії" України:

відмова від подальшої передачі територій, попри бажання президента Росії Владіміра Путіна забрати чотири українські області, частково окуповані Росією.

Повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією.

Повернення тисяч цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією, які не вважаються військовополоненими і тому не будуть включені в обмін військовополоненими.

Потреба в міжнародних гарантіях безпеки на випадок, якщо Путін порушить будь-яку угоду про припинення вогню.

Росія хоче, щоб наша держава відмовилася від Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які частково окуповані з 2014 року й були незаконно "анексовані" Росією всупереч міжнародному праву.

Співрозмовники видання відзначають, що доля окупованих Росією територій не вирішена. Джерело додало, що зроблять все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом.