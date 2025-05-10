Перемовини в Києві 10 травня: європейські лідери та Зеленський зробили спільну заяву

10 травня 2025 в Києві відбулася п'ятистороння зустріч. Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі зробили спільну заяву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

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Спільна заява Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України 10 травня 2025

Найперше – сторони погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб.

Оскільки воно безумовне, то припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Якщо ж Росія почне висувати такі умови, "це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію".

Також припинення вогню має бути всеосяжним, тобто має діяти у повітрі, на морі та на суші. Це вимога п'яти країн, адресована Москві.

Слід моніторити, чи дотримується Росія припинення вогню. Ефективний контроль може бути успішно реалізований у тісній координації зі Сполученими Штатами.

Припинення вогню має тривати щонайменше 30 діб, щоб створити простір для дипломатії. Протягом цього періоду дипломатична робота має бути зосереджена на окресленні безпекових, політичних і гуманітарних засад миру.

Заклик до припинення вогню і проведення змістовних переговорів підтримують як Європа, так і Сполучені Штати.

Країни підкреслили, що надзвичайно важливо зміцнити Сили оборони та безпеки України як головну гарантію суверенітету й безпеки України. Основним елементом гарантій безпеки України також мають стати гарантійні сили (контингент).

Що робити, якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню

Тоді сторони застосують жорсткіші санкції до банківського та енергетичного секторів Росії. Ці санкції будуть націлені на викопне паливо окупантів, нафту й тіньовий флот.

"Вони домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати. Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G7", – сказано в заяві.

Наостанок країни висловили готовність і надалі зміцнювати оборону України – особливо українську армію.

Таке зміцнення має "передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестиції у виробництво озброєнь як в Україні, так і в європейських країнах у межах спільних проєктів".