Перемовини України зі США та ЄС: Сибіга поділився очікуваннями від наступної зустрічі

У міністерстві також прокоментували останню розмову Трампа та Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію глави МЗС Андрія Сибіги та міністрів закордонних справ і оборони Люксембургу Ксав'є Беттелем та Юріко Бакес.

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Сибіга прокоментував наступні контакти України, ЄС та США

Сибіга зауважив, що й Україна, й увесь світ має потребу в активній участі США задля досягнення справедливого, стійкого та всеосяжного миру. Він позитивно оцінив мирні ініціативи американської сторони.

Глава МЗС наголосив на важливості зустрічі Зеленського і Трампа у Римі, зауваживши, що вона стала основою для подальшого розвитку мирного процесу. Він додав, що ця розмова була із новими та якісними елементами.

Ми мали кілька раундів перемовин з нашими союзниками у форматі ЄС – США – Україна в Парижі та Лондоні, до яких долучилися Німеччина, Франція та Великобританія. Наступним кроком стане чергова зустріч у цьому форматі,

– також заявив Сибіга. Що відомо про майбутню зустріч

За словами Сибіги, наразі продовжуються консультації союзників щодо місця її проведення, формату та змістовного наповнення.

Головна мета майбутньої зустрічі – забезпечення результативності переговорів. Міністр сподівається, що вона "буде важливим кроком на шляху до досягнення справедливого миру".

Також Сибіга вкотре наголосив на важливості об'єднати зусилля та тиснути на Росію, аби вона чітко висловилася щодо пропозиції перемир'я на суші, в повітрі та на морі.