Україна зможе закінчити війну ще в поточному році: Подоляк назвав головну умову

Для нашої держави єдиноприйнятною є формула миру, що запропонував Київ. В Офісі Президента констатували, що інші ініціативи не мають сенсу. Також там зазначили, що має допомогти Україні виграти війну уже в цьому році.

Станом на 28 травня триває уже 459 доба широкомасштабної російсько-української війни та немає сумнівів у тому, що усі українці рахують дні до перемоги. Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що є головною умовою наближення нашої держави до миру в найближчій перспективі.

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Що допоможе Україні перемогти

Як зазначив Подоляк, Україна просуває мирний план, що полягає у повному виведенні російських військ з території нашої держави. Будь-які перемовини чи інші "мирні формули", за його словами, зараз не мають сенсу.

Разом з тим, очевидно, що лише збройна підтримка від західних партнерів може гарантувати перемогу Збройних Сил. Тому й не виключено, що уже до кінця цього 2023 року ми переможемо, якщо союзники нададуть усе необхідне.

Зокрема, йдеться про постачання артилерії, снарядів, ракет великої дальності та винищувачів.

Росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка Росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони,

– також наголосив Подоляк в інтерв'ю La Repubblica.

Окрім того, він констатував, що світові лідери чітко усвідомлюють природу цієї війни. Як зазначив Подоляк, інструментами, які могли б допомогти Україні здолати наслідки агресії є:

притягнення воєнних злочинців до відповідальності;

виплата репарацій з боку Кремля;

обмін полоненими;

повернення депортованих українців додому.

Подоляк про контрнаступ