США пропонують змінити межі Донеччини заради кінця війни: експерт пояснив, чи реально це зробити

Американські перемовники, за даними ЗМІ, пропонують перекроїти межі Донецької та Луганської областей. Тоді диктатор Путін зможе оголосити про повне захоплення Донбасу, а Україна фактично збереже за собою території. Це досить дивна ідея.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. За його словами, чутки про можливе перенесення меж Донецької та Луганської областей під час воєнного стану фактично неможливо реалізувати.

У чому проблема?

Як наголосив Нарожний, реалізація таких сценаріїв вимагає кардинального перегляду нормативно-правової бази країни. Для цього довелося б не лише укладати міжнародні договори, а й змінювати Конституцію.

За цією схемою підконтрольні Україні міста потрібно було б передати сусіднім регіонам. Проте експерт назвав подібні ідеї цілковитою вигадкою, яку неможливо втілити на практиці.

Суто з правової точки зору, я не уявляю, як це все діло можна реалізувати. Нам треба демаркувати кордон з Росією. Тобто підписати якийсь договір та поміняти Конституцію України. В Конституції є Донецька область. То нам треба з неї викреслити Донецьку область чи як? Я слабо собі це уявляю,

– зазначив Нарожний.

США пропонують змінити адміністративні межі Донеччини та Луганщини: дивіться відео 24 Каналу

Будь-які зміни територіального устрою мають ухвалюватися виключно парламентом через зміни до Конституції. Однак законодавство України категорично забороняє вносити правки до неї під час дії воєнного стану.

Я взагалі якогось правового підґрунтя під такий сценарій без змін Конституції, без голосування у Верховній Раді не бачу. Ми не можемо згідно з Конституцією під час воєнного стану змінювати її. Тому всі ці розмови про зміни кордонів та передачу неокупованих територій до інших областей – це сценарії, які неможливо реалізувати,

– підсумував експерт.

Додамо, президент Володимир Зеленський розповів, які теми обговорять на другий день переговорів в Абу-Дабі. Зокрема йдеться про припинення ударів по енергетиці, обмін військовополоненими та можливу зустріч на рівні очільників держав.