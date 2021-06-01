Перенести мінський формат: Україна шукає альтернативу білоруській столиці

Українська влада вкотре заговорила про необхідність змінювати Білорусь як країну для перемовин щодо Донбасу. Це сталося після того, як Олександр Лукашенко примусово з військовими винищувачами посадив цивільний літак задля затримання опозиціонера Романа Протасевича.

За словами політичного експерта Тараса Семенюка, Мінськ зараз перебуває не в тих геополітичних умовах, які вигідні Україні. Відтак мовиться про заміну майданчика мінського формату, але з цим має погодитися й Росія.

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У 2014 році Мінськ обрали як нейтральний варіант для України й Росії. Відтоді наші представники спільно з ОБСЄ обговорюють там звільнення заручників, гуманітарні й безпекові питання.

Але перемовини в мінському форматі вже давно зайшли у глухий кут. Ситуація покращилася, коли Володимир Зеленський став президентом. Втім ненадовго, адже незабаром Росія повернулася до своєї звичної позиції – відкидати будь-які домовленості.

Мінський процес сьогодні повинен бути більш гнучким. Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого,

– наголосив президент України.

Очільник держави назвав 2 варіанти:

можна змінити чи відкоригувати мінський формат;

використовувати інший формат.

Альтернативою Мінська може стати Швейцарія, Австрія чи Туреччина

В Україні тепер шукають альтернативу Мінську. Наприклад, офіційно нейтральна Швейцарія чи Австрія. Ще в перемовини ефективніше було б долучити Сполучені Штати. Ексголова МЗС України Павло Клімкін вважає, що Росія точно не піде на такий варіант, тож усіма силами триматиметься за білоруську столицю.

"Звичайно, перенесення географічної локації створило б додатковий привід для того, щоб почати сприймати Мінськ за нашою логікою. З погляду, куди перенести – якщо не робити виключень санкційного режиму, це може бути Туреччина або Сербія", – зазначив дипломат.

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Вже рік через пандемію коронавірусу зустрічі Тристоронньої контактної групи відбуваються віртуально – у форматі відеоконференцій. І навіть віддалено вони можуть тривати по кілька годин. Тож не виключено, що мінські перемовини у такому форматі і залишаться.

На думку представника Донецької області в ТКГ Сергія Гармаша, місце проведення не вплине на зміст.

Мінський процес заснований на мінських документах, які залишаться такими, незалежно від країни чи міста, в якому проводяться переговори. Тому я думаю, саме на процес це фактично не вплине,

– пояснив він.

Відтак не менш важливо разом з країною змінювати і підходи до перемовин, на які Росія не дає згоду. Вже пів року сторони обговорюють виконання угод на основі кластерів, однак Кремль бачить лише один варіант – прямі перемовини України з бойовиками ОРДЛО.

За словами експертів, нашій країні потрібно декларувати будь-які прагнення оживити процес переговорів, демонструючи таким чином саботаж Росії. Що допоможе зберегти санкції проти Кремля. Водночас надією залишається зустріч Володимира Путіна й Джо Байдена, де питання війни на Сході точно буде не останнім.