Пашинян "воює" з Путіним через Лукашенка : що демонструє своєю поведінкою прем'єр Вірменії

Під час саміту так званої Вищої ради Євразійського економічного співтовариства між представниками Вірменії та Білорусі, Пашиняном та Лукашенком, сталася перепалка. Лукашенко запропонував у 2025 році провести засідання у Мінську, але Пашинян озвучив, що долучиться тільки через відеозв'язок, як зробив це і під час саміту, який проходив у Росії 26 грудня.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в етері 24 Каналу зазначив, що хоча й висловлювання Пашиняна було адресоване Лукашенку, а не Путіну і казати про пряму конфронтацію з Кремлем некоректно, всі розуміють, що вона є.

Дивіться також Ми перейшли точку неповернення, – Пашинян про відновлення відносин Вірменії з ОДКБ

Що демонструє Пашинян

Лукашенко є лялькою в руках Путіна. Тому зрозуміло, що протистояння між Вірменією та Росією нині відбувається через посередників, зокрема через Білорусь.

Між Вірменією та Росією, та й загалом країнами ОДКБ, роками спостерігалися дружні відносини, але в певний момент Вірменія зрозуміла, що очікувати на братське дружнє плече Росії не варто. Особливо на тлі конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Після чого позиція Пашиняна докорінно змінилася, стала критичною. Він не відійшов у тінь для вичікування вдалого періоду, щоб згодом відновити ці відносини, а йде відверто на конфлікт,

– звернув увагу Джигун.

Пашинян сьогодні демонструє, що Вірменія – це суб'єкт міжнародних відносин, політичний гравець, який може самостійно вирішувати свій вектор розвитку, зокрема в контексті безпекових та економічних питань на відміну від Казахстану.

Вірменія поступово віддаляється від Росії

Вірменія та Казахстан, зі слів політолога, перебувають в однакових обставинах, коли з одного боку мають прагнення співпрацювати з ЄС чи США, але з іншого боку мають обмеження, які накладає путінська тінь.

Ця російська тінь, на думку політолога, змушує поступово маленькими кроками віддалятися від Росії. Казахстан це робить обережніше, а Пашинян пішов у неприкритий конфлікт.

Вочевидь це його політична позиція, спроба продемонструвати, що зближення і танців під дудку Кремля точно не буде, але цікаво чим це закінчиться. Тому що ми всі знаємо, як російська дружба дуже активно перетворюється в збройну агресію, напади, окупацію,

– зауважив Джигун.

Стосовно розриву всіх політичних та економічних відносин з Росією, це, за переконанням політолога, зробити Вірменії буде складно, адже Кремль десятиліттями нав'язував їй економічну співпрацю.