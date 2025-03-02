Стармер зробив заяву про роль США у мирній угоді
- Стармер заявив, що США є важливою частиною плану мирного врегулювання, незважаючи на сварку Зеленського з Трампом.
- Стармер підкреслив, що США є надійним союзником для Британії з тісними відносинами в розвідці та безпеці.
Після сварки Зеленського й Трампа постало питання про подальшу роль США у мирних переговорах. Стармер переконаний, що Америка є важливою частиною плану.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг прем'єра Кіра Стармера за результатами саміту щодо України.
Дивіться також У Лондоні завершився саміт лідерів Європи щодо України: ключові заяви та все, що треба знати
Що у Британії думають про "надійність" США
У Стармера запитали його думку щодо можливості відходу США від мирного врегулювання. На це прем'єр зазначив, що ніхто не хотів бачити те, що сталося в останню п'ятницю.
Але я не можу сказати, що Штати є ненадійним союзником. Штати є надійним союзником для Британії вже багато-багато десятиліть. Ми є дуже тісними, ми маємо тісні стосунки між нами, і у нас дуже перетинаються розвідка та сфери безпеки,
– каже Стармер.
Британський лідер зазначив, що Європа співпрацюватиме щодо мирного плану з Штатами. За його словами, Америка є його частиною. Кір Стармер зазначив, що днем раніше говорив з Трампом, перед тим як країни Європи почали працювати над цим планом.
Стармер розповів, що під час саміту лідери погодилися, що Сполучене Королівство, Франція та інші будуть співпрацювати з Україною над планом закінчення війни. Потім його обговорять з США.