Переплутали з бензовозом: росіяни вкрали асенізатор у мирних українців

Російські солдати не завжди здатні розрізнити машину для бензину та машину для відходів. Окупантам варто видати пам'ятки із закликом куштувати смак краденого на смак.

Російські солдати усіляко грабують мирних українців на тимчасово окупованих територіях. Вони готові красти навіть те єдине, чим Росія забезпечена найкраще у світі.

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"Спецоперація" росіян

Російські окупанти забрали у мирних українців "бензовоз". Вони нанесли на нього свій символ та радісно поїхали зливати пальне.

Цікаво, яким було їхнє здивування, коли замість пального вони побачили основу будь-якої російської діяльності. Нічого дивного: окупанти не змогли відрізнити бензовоз від асенізатора. Очевидно, вичищати вигрібні ями у Росії не прийнято. Зрозумівши свою помилку, окупанти покинули машину у лісі.

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