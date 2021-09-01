Переповнена камера та пліснява: окупанти тримають кримського татарина у нелюдських умовах

Окупанти утримують кримського татарина, релігійного діяча Раїфа Февзієва в СІЗО Сімферополя. Він перебуває в ізоляторі, де є нелюдські умови та постійний відеонагляд.

Февзієва незаконно взяли під варту 17 серпня 2021 року. Перед тим окупанти проводили масові обшуки.

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У яких умовах тримають кримського татарина

Камера має площу всього 11 квадратних метрів. При цьому там перебувають 8 осіб, а спальних місць – тільки 6. За словами Денісової, серед утримуваних є людина з психічними розладами. Омбудсменка каже, що це становить загрозу життю Февзієва.

Крім того, у СІЗО немає належної системи вентиляції. У приміщенні є постійна вологість та пліснява на стінах.

Посадовиця наголосила, що це порушує права Февзієва на життя. Належні умови утримання та повага до приватного життя закріплені у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тому Денісова звернулася до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів.

Окупанти мають утримувати Фефзієва в СІЗО до 12 жовтня . Крім нього, 17 серпня до ізолятора помістили Джеббар Бекірова та Рустема Таїрова. Їх звинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахтір", яку Росія вважає терористичною.

Текст поста Людмили Денісової:

Російська окупаційна влада продовжує тортури над нашими співгромадянами. Кримського татарина, релігійного діяча Раїфа Февзієва, незаконно заарештованого після масових обшуків 17 серпня 2021 року в тимчасово окупованому Криму, утримують в СІЗО м. Сімферополя у нелюдських умовах та під постійним відеонаглядом.

У камері площею 11 квадратних метрів перебуває 8 осіб, за наявності лише 6 спальних місць. Серед утримуваних – особа з психічними розладами, що становить загрозу життю Раїфа Февзієва та інших його співкамерників.

Через відсутність належної системи вентиляції, у приміщенні постійна вологість та пліснява на стінах.

Такі умови тримання та бездіяльність керівництва СІЗО порушують права Раїфа Февзієва на життя, належні умови утримання та на повагу до приватного життя, закріплені статтями 2, 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктами 10 та 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів щодо відновлення прав громадянина України Раїфа Февзієва, зокрема забезпечити його належними умовами тримання у відповідності до міжнародних стандартів.