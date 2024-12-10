На Закарпатті переправник ухилянтів, що вийшов під заставу, пробував втекти в Румунію через Тису

На Закарпатті прикордонники затримали трьох чоловіків, які планували переплисти Тису. Одним з них був переправник, який вийшов на волю під заставу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Переправник, який вийшов під заставу, намагався втекти з двома попутниками через Тису в Румунію. Усі втрьох були у гідрокостюмах. Їх затримали учора на березі Тиси прикордонники відділення "Грушово" Мукачівського загону,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що втікачами виявилися жителі Дніпропетровщини, Тернопільщини та Закарпаття. Вони саме збиралися перепливати річку, щоб потрапити в Румунію. Коли вони помітили наряд прикордонників, то спробували втекти. Зазначається, що аби зупинити втікачів, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору.

Як виявилось, жителя Закарпаття раніше уже затримували за спробу переправлення через кордон військовозобов’язаного. Тоді йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у розмірі 90840 гривень. Опинившись на волі після того, як сплатив вказану суму, закарпатець вирішив втікати за кордон.

Вказується, що стосовно затриманих складено протоколи за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та статтею 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби".

"Оцінку діям "водолазів" надаватиме суд. Наразі встановлюються усі особи, причетні до організації цієї спроби незаконного перетинання кордону", – зазначили в повідомленні.