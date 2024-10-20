Нацгвардія потужно відбила спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл: кадри ударів

На Куп'янському напрямку бійці Нацгвардії відбили спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл. Наші військові знищили десятки одиниць техніки росіян.

Бійці Нацгвардії показали відео, як наші бійці знищують техніку росіян, які намагались розірвати плацдарм Збройних сил України на лівому березі річки Оскіл.

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Що відомо про неймовірну операцію нацгвардійців

Українські військові відбили спробу російської бронетехніки з піхотою захопити переправу через річку Оскіл і розширювати свій наступ на лівому березі спільними зусиллями:

батальйону ударних безпілотників "Ахіллес",

спільно з гвардійцями бригади "Буревій",

прикордонниками бригади "Помста",

десантниками 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади.

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Наші військові знищили:

8 бойових машин піхоти;

3 танки.

Також українська сторона пошкодила 6 бойових машин піхоти та ліквідувала 21 окупанта і "затрьохсотила" 26 ворогів.

Важливо. В ISW писали, що ЗСУ мали успіх в районі Куп'янська. Зокрема, 7 – 14 жовтня відтіснили російські сили з Кругляківки. Також наші військові відбили позиції на вулиці Осінній у північній Кругляківці.