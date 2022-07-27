Не можу тепер говорити російською, думати, – переселенка з Миколаєва пояснила, чому мова важлива

27 липня 2022 , 16:42
Читать новость на русском

Українці, які раніше спілкувалися російською, зараз активно переходять на спілкування виключно українською. Напад росіян переконав їх у тому, що нічого хорошого російського не існує.

Через напад російських окупантів мешканка Миколаєва Олена разом з донькою мусила шукати новий дім. В інтерв'ю проєкту СВОЇ вона розповіла, як повномасштабна агресія росії змінила її позицію щодо мовного питання.

Читайте до теми Хотів прожити 112 років, втратив 17 зубів й око: як жив та загинув український воїн "Сакура"

Говорити та думати російською вже неможливо 

Як розповіла Олена, до 24 лютого вона та її сім'я були російськомовними. Після повномасштабного вторгнення російських окупантів вона з рідними робить усе для того, щоб спілкуватися лише українською. 

Розумію, що не можу тепер говорити російською, писати повідомлення, думати. Я з дитиною, чоловіком тепер розмовляю у повсякденному житті українською. Хочу робити і роблю це. Дитина також прислухається. Їй, звичайно, важче вдається, але вона старається, – розповіла жінка. 

Війна росії з Україною: останні події

  • російські окупанти знищили власний вертоліт Ка-52. Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ворожий гелікоптер заблукав на місцевості. 
  • ЗСУ вдалося завдати неймовірно потужного удару по Антонівському мосту в Херсоні, який є дуже важливим для логістики окупантів. У ворога тепер будуть проблеми не лише з постачанням, а й можливістю втечі. 

Дивіться також – ЗСУ звільнили ще два села у Херсонській області: відео 

 

Автор: Ярослав Сиваківський