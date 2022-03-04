Переселенці "не на курорті": РНБО спростувала черговий фейк
Джерело:Держспецзв’язку
Зараз в соцмережах активно поширюється інформація, ніби переселенці зі сходу поводяться на Заході країни, як вибагливі туристи.
Однак Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує цю інформацію. Подібні дописи – не більше, ніж черговий вкид пропаганди, покликаної створити штучний конфлікт всередині України.
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Працівники Центру особисто обдзвонили всі великі курорти та санаторії Західної України, щоб дізнатись, що насправді відбувається у регіоні.
Власники готелів повідомили, що переселенці поводяться скромно, записуються в тероборону і допомагають зі збором гуманітарної допомоги,
– розвідають у Держспецзв’язку.
Увага: фейк / Фото Центр протидії дезінформації
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