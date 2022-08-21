Ми чули, як стріляли по Ірпені та Гостомелі і підірвали міст, – волонтер

Війна змінила життя кожного українця. Багато людей втратило дім.

Декому довелось залишати домівку через росіян вже вдруге. Своєю історією в рамках проєкту 24 каналу "СВОЇ" поділився волонтер В'ячеслав Кім.

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Були спокійні, навідміну від інших

Чоловік жив у Докучаєвську на Донеччині. Після окупації переїхав до Херсона з родиною. У день вторгнення 24 лютого був у Ірпені по роботі.

Ми чули, як стріляли по Ірпені та Гостомелі. Чули, як наші військові підірвали міст, щоб росіяни не пішли на Київ. Ми все це чули, але були дуже спокійні у порівнянні з іншими людьми. Ми це вже бачили у 2014 році. Ми знали, що таке розрив снарядів. Тому були якісь холоднокровні та зібрані,

– сказав В'ячеслав.

Водночас чоловік зізнається, що не думав, що будуть стріляти по Києву, Житомиру, Чернігову, Запоріжжю. Та й загалом по всій Україні. Чоловік з родиною, які це вже пережили, тепер вважали, що окупанти підуть з Донецька та Луганська, але аж ніяк не з усіх сторін. Виявилося, що росія розв'язала цинічну та віроломну війну.

Спогади людей з Ірпеня про перший день війни

Переселенка Соломія Стебельська разом з чоловіком Павлом та донечкою Емілією була змушена покинути домівку в Ірпені та вирушити на Львівщину. На допомогу жінці з 2-річною дитиною на руках в перший день війни прийшов кум, який раніше був в АТО. Він змусив Соломію швидко зібрати речі, хоча у неї від звуків вибухів почалась сильна паніка.

Жінка також розповідала, що її сім'я проживає у 10-поверхівці в центрі Ірпеня, а їхній під'їзд з усього будинку постраждав найбільше. У ньому зовсім немає 9 квартир – там просто величезна дірка.

Моторошні кадри вбивств цивільних у Бучі жінка побачила, коли вже була на Львівщині, звідки родом сама. Соломія Стебельська зізналась, що через фото з вбитою дитиною і мамою у парку в Ірпені плакала вся її родина. Це було неможливо пережити без емоцій. Жінка досі не може відійти від шоку через тортури, які російська армія чинила над жителями Ірпеня і Бучі.

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