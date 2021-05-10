Це радянська провокація, – генерал про дії Росії в Чорному морі

Російські кораблі намагалися перешкодити спільним навчанням кораблів Держприкордонслужби України та берегової охорони Сполучених Штатів Америки. Так Росія хоче влаштувати провокації в Чорному морі.

Держава-окупант використовує радянські методи. Таку думку на одному з українських телеканалів висловив військовий експерт, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

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За його словами, Росія нібито проводить навчання на Чорному морі, але насправді перешкоджає пересування американського фрегата і корабля берегової охорони України.

Також країна-агресор заважає спільним навчанням корабля США і України. Росія намагається сформувати нові райони, щоб перешкодити виконанню завдань.

Росія успадковує такі підходи ще з радянських часів. Вони роблять провокації в повітрі, на воді, під водою, на суші,

– наголосив генерал.

Окрім цього інциденту, Романенко нагадав, як Росія захопила кораблі України у Керченській протоці. Це, як відзначив експерт, ймовірна підготовка до системного тиску на українське керівництво та Збройні сили в Чорному й Азовському морях.

Провокації Росії в Чорному морі: коротко

В суботу, 8 травня, 3 російські судна намагалися завадити проведенню спільним діям США та України.

Кораблі країни-окупанта оголошували вигадані координати закритих регіонів, вимагаючи їх залишити.

Вони небезпечно маневрували і хотіли звузити шлях.

Наразі флагман морської охорони ДПСУ і корабель Берегової охорони США продовжують навчання, залишаючись в Чорному морі.