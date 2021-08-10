Переслідування ПЦУ в Криму: Мінреінтеграції підготувало нові санкції проти окупантів

Український уряд підготував черговий пакет санкцій щодо окупантів, які переслідують Православну церкву України в Криму. Обмеження хочуть схвалити найближчими днями.

З 2014 року окупанти насильницькими методами витісняють українську церкву з українського півострова. Вони незаконно привласнюють майно кримської громади ПЦУ та систематично забороняють богослужіння.

До речі Окупанти в Криму нахабно зірвали богослужіння в храмі ПЦУ

Наприклад, нещодавно окупанти увірвались до храму ПЦУ та зірвали службу. Мінреінтеграції розцінює це як черговий акт тиску з боку росіян на жителів Криму. Україна засуджує грубе порушення прав українських громадян на свободу совісті та віросповідання.

Детальніше про зрив богослужіння у ПЦУ

Представники так званого "Центру протидії екстремізму" на чолі з майором Горевановим 8 серпня нахабно увірвалися в монастир Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії ПЦУ. Храм розташований у селі Балки Білогірського району.

Російські силовики силоміць змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння. Мовляв, через порушення російського законодавства. На всіх учасників склали протоколи.

Що передбачають санкції

У Мінреінтеграції наголосили, що Україна буде продовжувати ідентифікувати причетних до подібних порушень, щоб застосовувати проти них санкції. Відомство вже підготувало список обмежень щодо певних осіб. Очікують, що найближчими днями Кабмін схвалить це рішення.

Пропонують застосувати обмеження до російських суддів та інших посадовців, що причетні до переслідування громади ПЦУ в Криму. Зокрема, до незаконного відчуження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі.