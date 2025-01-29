Чи зупинена військова допомога для України зі США: Коваленко спростував чутки

Західні медіа пишуть, що США зупинили надання Україні військової допомоги. Проте ухвалені раніше оборонні пакети продовжують діяти.

Постачання зброї відбувається згідно із планом. Такою інформацією з 24 Каналом поділився голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Україна продовжує отримувати американську зброю

Керівник ЦПД спростував публікації західних медіа про зупинення військової допомоги від США для України. Американські оборонні пакети на мільярди доларів продовжують надходити, вони були ухвалені раніше.

Все розплановано на майбутнє, відповідно вистачить. Точні терміни називати не буду, це державна таємниця,

– наголосив Андрій Коваленко.

Тобто українські військові продовжують отримувати американське озброєння. Все рухається за визначеним планом згідно із запитами та потребами Сил оборони України.

Нагадаємо, що Держдепартамент США зупинив всю іноземну допомогу на 90 днів, включаючи проєкти в Україні.

Проте президент Володимир Зеленський заявив, що рішення Вашингтону щодо заморозки іноземної допомоги не вплине на постачання зброї в Україну.

Також агентство США з міжнародного розвитку (USAID) призупинило фінансування програм в Україні. Мовиться про проєкти з підтримки ветеранів, біженців та вільних ЗМІ.