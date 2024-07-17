Виїзд чоловіків за кордон з 17 липня: які документи потрібні та за яких умов можуть не випустити

Із 17 липня в Україні змінилися правила перетину кордону. Відтепер військовозобов'язані чоловіки повинні мати військово-обліковий документ для того, щоб перетнути кордон.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Він також пояснив, у яких випадках чоловіків можуть не випустити за кордон, передає 24 Канал.

До теми У ДПСУ розкрили, як перевірятимуть документи на кордоні у чоловіків уже з 17 липня

Які документи потрібні для перетину кордону

Демченко розповів, що з 00:00 17 липня в усіх громадян віком від 18 до 60 років перевіряють наявність військово-облікового документа. До цього така умова діяла лише для окремих категорій громадян, а відсьогодні – це стосується всіх чоловіків, які мають підстави на перетин кордону.

Наразі категорії осіб, які можуть перетинати кордон, не змінювалися, однак всі вони повинні мати військово-обліковий документ. Він може бути як у паперовому, так і в електронному вигляді. Відомо, що військово-обліковий документ в електронній формі генерується через "Резерв+".

Тобто людина показує на своєму телефоні цей застосунок. Демонструє, що там згенерований QR-код. Прикордонники зчитують інформацію з QR-коду і бачать, що там відображається щодо тієї чи іншої особи,

– розповів Демченко в ефірі 24 Каналу.

Водночас якщо військовозобов'язаний не має такого документа, то йому буде відмовлено у виїзді за кордон. Окрім того, якщо прикордонники побачать в системі "Оберіг", що особа перебуває у розшуку, то на місце будуть викликати поліцію, що доставить військовозобов'язаного до ТЦК та СП.

Окремо хочу наголосити, що ті чоловіки, які підпадають під категорію пропуску й мають право для перетину кордону через відстрочку чи непридатність до військової служби за станом здоров'я, обов'язково мають мати у своїх військово-облікових документах ці відмітки чи в паперовій формі, чи в електронному форматі,

– наголосив Демченко.

Якщо ж таких відміток не буде у військово-облікових документах, то людині також відмовлять у перетині кордону. Якщо в прикордонників виникатимуть сумніви, що документи дійсні, то цю інформацію також будуть перевіряти через системи.

Від початку доби й до 7:00 ранку на кордоні не відмічали якихось ситуацій, які б ускладнювали виїзд із країни. Більшість військовозобов'язаних мали з собою військово-облікові документи, однак близько 40 осіб отримали відмову в перетині кордону. Повинні мати військово-облікові документи й водії міжнародних перевезень.

Чи діють обмеження щодо жінок-медиків

Як розповів Демченко, на цей момент обмеження щодо виїзду за межі України стосуються поки лише чоловіків у віці від 18 до 60 років. Щодо інших категорій громадян не відбувається перевірка військово-облікових документів і не застосовуються обмеження.

Тут також досить часто спекулюють. Це вже триває не один місяць, коли говорять, що "прикордонники не випускатимуть і хлопців у віці 16 – 17 років". Зазначу, що обмеження починають діяти щодо чоловіків у віці від 18 років до 60,

– наголосив Демченко.