На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який позичив у друга дитину, щоб виїхати за кордон

На кордоні з Угорщиною прикордонники затримали "багатодітного батька". Чоловік буквально "позичив" третю дитину для виїзду за межі країни.

20-річний чоловік намагався перетнути кордон з Угорщиною з трьома дітьми. Проте одна дитина виявилась аж ніяк не його.

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У Держприкордонслужбі розповіли подробиці інциденту

Під час перетину кордону з Угорщиною чоловік надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей. Проте, на превеликий подив прикордонників, одне зі свідоцтв належало дитині з іншої сім'ї.

Виявилося, що одне зі свідоцтв належить дитині його товариша, який виявився його повним тезкою,

– розповіли прикордонники.

Чи випускають за кордон юнаків 15 – 18 років

Мережею шириться документ про те, ДПСУ нібито обмежує виїзд за кордон юнакам від 15 до 18 років. Проте документ фейковий, як і сама інформація.

Варто зазначити, що сам "документ" містить значну кількість помилок, зокрема – русизми,

– додали в ДПСУ.