Перетин кордону, пересування між країнами ЄС: інформація для людей, які тікають від війни

Українцям, які вимушено покинули країну через війну та виїжджають на територію Європейського Союзу, зібрали головну інформацію про перетин кордону, тимчасовий та міжнародний захист, а також щодо пересування між країнами-членами ЄС.

Підготовка до виїзду

За можливості візьміть із собою чинні проїзні документи. Однак їхня відсутність не стане перешкодою вашому в'їзду до ЄС.

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Адже усі країни-члени ЄС, які межують з Україною, дозволяють в'їзд особам, які рятуються від війни в Україні, незалежно від наявності у них біометричного закордонного паспорту. Це стосується і дітей.

Якщо у вас українське громадянство і біометричний паспорт, ви можете в'їхати до ЄС. У всіх інших випадках, країни-члени приймуть вас на гуманітарних засадах.

Якщо у вас інше громадянство і для в’їзду в ЄС вам необхідна віза, ви повинні пред’явити свою короткострокову візу за її наявності. Якщо такої візи немає, країни-члени все одно повинні дозволити в’їзд, щоб спростити вашу репатріацію до країни походження.

Як проходить прикордонний контроль

Країни ЄС можуть здійснювати контроль на кордоні, а також і в інших безпечних місцях, віддалених від кордону. Перевірку можуть проводити під час або після переміщення в безпечні місця. На час проведення таких перевірок вас можуть попросити залишитися доступним для органів влади у відведених для таких цілей місцях.

Ви маєте право на допомогу

Незалежно від вашого громадянства, ви маєте право на отримання негайної допомоги та інформації про свої права.

Що це передбачає? Допомога включає забезпечення тимчасовим притулком, їжею та медикаментами. Подальші права можуть відрізнятися залежно від статусу, який ви отримаєте в ЄС.

Ваші права на території ЄС

Після перетину кордону Європейського Союзу, ви, залежно від особистих обставин, маєте низку варіантів дій. Органи влади поінформують про ваші права відповідно.

1. Вам може бути надано тимчасовий захист

Якщо ви проживали в Україні на постійній основі і виїхали з країни у період з 24 лютого 2022 року для уникнення пов’язаних з війною небезпек, ви маєте право на тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС.

Такий захист триватиме щонайменше один рік, його може бути продовжено залежно від ситуації в Україні. Права згідно з Директивою про тимчасовий захист включають: дозвіл на проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну допомогу та доступ до освіти для дітей.

2. Ви можете подати заяву на міжнародний захист у країні першого в'їзду

Відповідно до законодавства ЄС ви повинні подати заяву на міжнародний захист (статус біженця) у першій безпечній країні (у країні першого в’їзду). Пошукачі міжнародного захисту мають подібні права з тими, що їх надає тимчасовий захист. Але є деякі відмінності. У разі розгляду заяви про надання статусу біженця особа може отримати доступ до ринку праці за 9 місяців, якщо доти її справа не отримала остаточного рішення. У разі тимчасового захисту такий доступ може бути наданий набагато раніше. Ви також можете подати заяву на возз’єднання сім’ї, якщо хтось із членів вашої родини вже легально проживає в ЄС.

3. Ви можете звернутися за допомогою з репатріації

Незалежно від вашого громадянства, якщо ви проживали в Україні і рятуєтеся від війни, вам належить право на в’їзд до ЄС. Якщо репатріація до вашої країни походження не становить загрози, вам слід звернутися до відповідних органів чи організацій, які допоможуть повернутися до неї.

Щоб отримати допомогу, вам слід звернутися до посольства/консульства країни вашого походження в країні-члені, де зараз перебуваєте. Національні органи влади в цій країні також можуть допомогти вам зв'язатися з вашим посольством/консульством у разі виникнення проблем і можуть запропонувати допомогу з репатріації.

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