Пункт пропуску "Краківець" відкрили для легкових автомобілів

Пункт пропуску "Краківець" був тимчасово закритий для легкових автомобілів. Втім, вже відсьогодні, 1 серпня, його відкрили для водіїв цих транспортних засобів.

"Краківець" відкрили для легкових автомобілів

Раніше у "Краковці" збільшили кількість смуг для вантажівок. В МВС підкреслили, що відновлено рух легковиків на виїзд до Польщі з 08:00.

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Для перетину кордону легковими авто тут встановлено 6 павільйонів прикордонно-митного контролю та облаштовано накриття для комфортного перетину кордону громадянами.

Також зазначається, що облаштування термінала для пропуску пасажирських автобусів триває. Про відновлення руху автобусів на виїзд до Польщі у пункті пропуску "Краківець" буде повідомлено додатково.

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