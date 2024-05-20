Прикордонники попереджають ухилянтів про ведмедів на кордоні з Румунією

Прикордонники застерігають про збільшення кількості ведмедів у Карпатах. Зокрема, це створює чимало ризиків для нелегальних мандрівників та втікачів від мобілізації.

Державна прикордонна служба України попередила про небезпеку, яку становлять ведмеді на українсько-румунському кордоні. Недбалість "туристів", які залишають їжу в лісах, приваблює диких тварин.

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Обережно: ведмеді – на кордоні

Відповідно до повідомлення прикордонної служби, високогір'я Карпат стало місцем частих зустрічей з ведмедями. Причиною цього є незаконні перетини кордону, під час яких люди залишають харчі та інші речі, що приваблюють тварин.

Застерігаємо утриматися від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, це може бути небезпечним для вашого життя,

– попереджають у ДПСУ.

Прикордонники наголошують, що багато маршрутів у горах залишаються закритими з міркувань безпеки. Однак деякі особи все ще намагаються їх пройти, ризикуючи власним життям та здоров'ям.

Прикордонники попереджають про ведмедів на українсько-румунському кордоні / Фото ДПСУ

На гірських маршрутах поруч з українсько-румунським кордоном з'явилося багато ведмедів. Так, минулої доби прикордонний наряд помітив на залишках снігу сліди клишоногого та розкидані на місцевості речі.

Загалом варто пам'ятати, що перетин кордону в невстановлених для цього місцях є нелегальним та ризиковим для життям. Неодноразово українські чоловіки, скажімо, топилися в Тисі, коли хотіли незаконно потрапити по той бік кордону.

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За минулий рік оперативники Мукачівського прикордонного загону ліквідували 63 канали незаконного переправлення українських чоловіків за кордон. Близько сотні організаторів та виконавців відповідні органи оголосили про підозру у вчиненні злочинів.

Водночас у неділю, 12 травня, прикордонники у річці Тиса на кордоні з Угорщиною вчергове виявили тіло чоловіка, який, вочевидь, намагався ухилитися від загальної мобілізації. Загалом під час спроби перетину кордону на цій ділянці загинуло уже близько 30 осіб.

Рішенням української влади кордони для військовозобов'язаних було закрито, але головною причиною такого кроку є російська агресія, про що не слід забувати.