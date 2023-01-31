Воєнний стан в Україні: як громадяни можуть виїхати на лікування за кордон

В Україні триває воєнний стан, і тому виїжджати за кордон можуть не всі. Однак відтепер громадяни можуть перетинати кордон для виїзду в інші країни на лікування.

Відповідне рішення ухвалили 27 січня. Детальніше про те, як виїхати українцям за кордон на лікування, – читайте далі у матеріалі.

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Як українці можуть виїхати на лікування за кордон

Якщо пацієнти потребують довготривалої або дороговартісної медичної допомоги, а також отримання медичних послуг, надання яких наразі в Україні обмежене, вони можуть направлятися на лікування за межі нашої країни.

Для цього необхідно мати при собі документи, що підтверджують право на виїзд і в’їзд в Україну. Також пропуск за кордон здійснюється на підставі листа міністра охорони здоров’я України про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування.

Зауважимо, що відповідність критеріям направлення за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", заповненою лікарем. Виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного із членів сім’ї – батьків, чоловіка або дружини, дітей.

Українські чиновники не зможуть виїхати за кордон

Тепер перетинати кордон чиновники можуть лише з метою службового відрядження. Для цього їм потрібно за три дні до виїзду подавати відповідні звернення до ДПСУ. Це стосується, зокрема, народних депутатів, суддів, прокурорів, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації.

До речі, відповідна заборона стосується як чоловіків, так і жінок.