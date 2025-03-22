На Закарпатті посилили охорону кордону

У Закарпатській області посилили найбільш вразливі ділянки кордону. Для охорони залучили додаткові сили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

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Посилення контролю на кордоні

Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною. Військовослужбовці ДПСУ будуть використовувати під час патрулювань сучасну автомобільну й спецтехніку, безпілотну й пілотовану авіацію та інші спецзасоби.

У ДПСУ наголосили, це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням, а також швидко реагувати на загрози.

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Посилений контроль на Закарпатті / Фото ДПСУ

До слова, напередодні, 18 березня, на Закарпатті викрили чергову схему незаконного перетину кордону. Одним зі співучасників виявився підліток. Інший затриманий – 35-річний житель Закарпаття. За даними ДПСУ, неповнолітній мав стежити за прилеглою до кордону місцевістю або ж, за необхідності, супроводжувати "клієнтів" до держкордону.



Правоохоронці вилучили 6000 доларів, отриманих закарпатцем від незаконної оборудки. Переправника затримали. Йому вже повідомили про підозру. Яку вину доведуть, загрожуватиме до 9 років в'язниці.