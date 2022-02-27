Перетин кордону та запас продуктів: Садовий з євродепутатами обговорив допомогу Україні

Мер Львова Андрій Садовий зустрівся із євродепутатами. Окрім підтримки, яку вже надає Україні Європейський союз, обговорили також і інші потреби.

Мовилося про продуктову допомогу. А також про потребу відкривати нові переходи на західних кордонах.

Увага Румунія відправить в Україну боєприпаси та військову техніку

Мер Львова повідомив, що провів зустріч із депутаткою Європарламенту, віцекерівницею групи "Оновити Європу" Каталін Чех та віцепрезидентом Альянсу лібералів та демократів за Європу Деніелом Бергом.

Окрім підтримки, яку вже надає Україні ЄС, обговорили також:

Потребу відкривати нові переходи на західному кордоні максимально, де це можливо.

"Зараз піший перехід займає від 12 до 36 годин. Автомобілем – кілька діб. У чергах здебільшого – жінки та діти, тому маємо зробити все, щоб пришвидшити процес перетину кордону", – зазначив Садовий.

Продуктову допомогу

Багато торговельних мереж мають склади неподалік Києва, тому з постачанням в межах України можуть виникнути проблеми.

Разом з тим, як наголосив очільник міста, наразі у Львові є запаси харчів, але невідомо на скільки їх вистачить.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.