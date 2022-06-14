Перетворили міста та села на руїни: жахливі фото наслідків авіаудару росіян по Донеччині

Російські окупанти перетворюють Донеччину на руїни. У ніч на 14 червня вони завдали потужного ракетного удару по регіону.

На жаль, одна людина загинула. Загарбники вщент зруйнували 3 будинки, ще 29 – пошкоджені.

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Жахливі наслідки ударів росіян

Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив фото з наслідками удару. Вулиця перетворилась на руїни, від деяких будівель не залишилось і сліду.

Техніка та частини меблів розкидані довкола. Рятувальники розбирають завали.

Зруйновані села Донеччини / Фото Донецької ОВА:

Окупанти вбили пів тисячі цивільних

Кириленко розповів, що 14 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: двох у Новоукраїнці та одного у Добропіллі. Ще 4 людини зазнали поранення.

З 24 лютого від російських снарядів загинули вже понад пів тисячі цивільних у Донецькій області. При цьому глава ОВА наголосив, що неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі. Тому насправді жертв може бути набагато більше. Чиновник наголосив, що кожен воєнний злочинець буде покараний.

Яка ситуація на Донбасі

Протягом останнього місяці найважчі бої йдуть в Луганській та Донецькій областях. Президент Володимир Зеленський 14 червня наголосив, що Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями. Втрати там болісні, але потрібно триматись.

Найскладніше – у районі Сєвєродонецька. Так, ворог намагався штурмом взяти місто й спробував наступати на позиції українських військ біля населеного пункту Метьолкіне, однак зазнав поразки.

Водночас на Донецькому напрямку російські окупанти перегруповуються та посилюють угрупування. Вони намагаються оточити підрозділи українських військ у районі Лисичанська, Привілля, Сєвєродонецька та Борівського.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти на Слов'янському напрямку здійснили спробу штурму в Богородичному. Загарбники зазнали невдачі, тому відступили.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів наголосив, що загроза атаки на Слов'янськ зросла через нестачу боєприпасів для наших захисників.

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