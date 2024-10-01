У росіян майже втричі скоротилася перевага в артилерійських снарядах на полі бою, – Міноборони

Ситуація на полі бою залишається непростою, проте все ж є певні зміни. Зокрема, у ворога скоротилась перевага у снарядах.

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів, що у росіян майже втричі скоротилася перевага в артилерійських снарядах на полі бою. Раніше Росія мала суттєвішу перевагу.

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Раніше співвідношення було інакше

Від зими 2023 – 2024 років перевага росіян у снарядах для артилерії скоротилася у співвідношенні 3:1. Раніше ситуація була іншою.

Тоді співвідношення було 1 до 8. На сьогодні воно складає по 1 до 3,

– пояснив він.

Ситуація на фронті залишається складною. На Харківському напрямку ворог 16 разів намагався штурмувати в районах населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ, але успіху не мав.

Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового: тут Силами оборони було відбито понад 20 атак.