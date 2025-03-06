Триває перевірка: Повітряні сили зупинили переведення авіаінженерів в інші війська

Повітряне командування "Захід" зупинило переведення фахівців інженерно-авіаційної служби 204-ої бригади тактичної авіації в інші військові підрозділи. За цим фактом зараз проводиться перевірка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також Повертали з фронту після реакції Сирського, – Ігнат про скандал із переведенням фахівців з ПС

У Повітряних силах почали перевірку

Командування відреагувало на відеозвернення військовослужбовців 204-ої бригади тактичної авіації, в якому вони заявили про переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ.

В повітряному командуванні "Захід" дотримуються рішення про недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил України,

– йдеться в заяві.

У Повітряних силах додали, що за цим фактом наразі проводять службову перевірку. Також командування ухвалило рішення скасувати вибуття військовослужбовців 204-ї бригади тактичної авіації.

Важливо! В повітряному командуванні "Захід" працює гаряча лінія за номером 0 322 355 589. На неї можуть звертатися усі військовослужбовці, які вважають, що їхнє переведення здійснюється з порушеннями.

Як зазначили в Повітряному командуванні "Захід", звернень від військовослужбовців 204-ї бригади тактичної авіації зафіксовано не було.

Нагадаємо, 12 січня військовослужбовці частини Повітряних сил ЗСУ масово отримали повідомлення про переведення в піхоту.️ Після розголосу командування повідомило, що цього не буде, а 16 січня там додали, що створили спецкомісію, яка вивчає переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види ЗСУ.