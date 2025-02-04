Переведення військових в Армія+: Міноборони пояснило різницю між наказом і розпорядженням
- Міноборони України пояснило різницю між наказом і розпорядженням для переведення військових через сервіс Армія+, зокрема, що наказ готується для офіцерів, а розпорядження – для рядового і сержантського складу.
- У випадку невиконання наказу чи розпорядження, військовослужбовці можуть подати звернення через Армія+, щоб Центральне управління захисту прав військових проконтролювало виконання.
Військові, які подають заявку на переведення через Армія+, інколи стикаються з плутаниною між наказом і розпорядженням. Міністерство оборони пояснило, як правильно отримати переведення та що робити, якщо документи не виконуються.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. За трохи більше ніж два місяці роботи сервісу Армія+ 13 000 військовослужбовців отримали погодження на переведення.
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Різниця між наказом і розпорядженням
Деякі військові очікують наказ, хоча насправді їм приходить розпорядження. Міністерство оборони пояснило, у чому між ними різниця.
Для офіцерів Кадровий центр ЗСУ готує наказ на переведення. Для рядового, старшинського і сержантського складу оформлюється розпорядження. Обидва документи є обов’язковими до виконання. Процес їхнього оформлення та доведення до військових частин може займати до двох тижнів.
Важливо розрізняти ці документи. Солдати й сержанти повинні запитувати саме розпорядження про переведення. Випадки, коли розпорядження вже готове, але військових не переводять через відсутність наказу, фіксуються у застосунку Армія+.
Що робити, якщо змінилася посада?
У розпорядженні не вказується посада військового – лише ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків. Це означає, що зміна посади в межах однієї частини не є перешкодою для переведення.
Як діяти, якщо наказ або розпорядження не виконуються?
Ігнорування цих документів є порушенням прав військовослужбовця. Центральне управління захисту прав військових спільно з органами військового управління контролює виконання наказів і розпоряджень.
Якщо військова частина отримала наказ чи розпорядження, але не виконує його, слід подати звернення через Армія+: Меню – Служба підтримки –Поширені питання – Зміна місця служби.
Центральне управління захисту прав військовослужбовців отримає звернення та проконтролює його виконання.