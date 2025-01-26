Російських мобілізованих відправляють до піхоти за відмову підписати контракт, – ГУР

ГУР опублікувало нове перехоплення розмови росіян. У ньому окупанти скаржаться на переведення до піхоти через відмову підписати контракт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Як росіяни скаржилися на переведення у піхоту

Так, у перехопленні, яке отримала українська розвідка, двоє окупантів скаржаться на власне командування, яке продовжує масово переводити до штурмових підрозділів мобілізованих, котрі відмовляються підписувати контракт з російською армією.

Якщо пам'ятаєш, Аїд, Балу, FPV-шники, які ось трохи нижче за нас стоять, де 85-а міномьотка, зрозумів? Їхній же комбриг у*бав у піхоту тепер, бо не підписали контракти,

– жаліється один з росіян.

На що співрозмовник зазначає, що ймовірно скоро також піде у піхоту.

Повне перехоплення розмови росіян: дивіться відео

До слова, днями ГУР здійснило масштабну кібератаку на системи одного з найбільших в Росії мобільних та інтернет-операторів, що залучений в агресії проти України – компанію "МегаФон". Клієнти компанії мали проблеми зі зв’язком та інтернетом.