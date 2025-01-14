Ситуація критична, – генерал-лейтенант у відставці про переведення спеціалістів ПС у піхоту

В Україні розгорівся новий скандал на тлі масового переведення у піхотні підрозділи великої кількості особового складу Повітряних сил, зокрема гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби, які обслуговують літаки.

В етері 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко відреагував на ситуацію та сказав, як можна розв'язати це питання.

Важливо Переведення фахівців з Повітряних сил у піхоту: все, що відомо про скандал у Збройних Силах

"Це не нове явище"

Проблема, коли військових з інших видів Збройних Сил України переводять у Сухопутні війська, особливо в піхоту, не нова. Зокрема, з Повітряних сил, де складна колективна техніка, де потрібне відповідне навчання і роки підготовки.

Це не нове явище. Переведення, мабуть, стосуються частини, технічного складу. Насамперед переводили підрозділи з охоронних структур Повітряних Сил, але це стосується й інших офіцерів. Це ненормальне явище, але чому це відбувається? Тому що на фронті критична ситуація з особовим складом,

– мовив Романенко.

Звісно, є питання щодо забезпечення підрозділів зброєю, технікою, боєприпасами тощо. Водночас паралельно з цим третій рік не розв'язується питання з мобілізацією, завдяки чому можна було б набрати людей, які поповнили б ряди бригад на лінії зіткнення та формували резервні бригади.

Розв'язання цього питання полягає у тому, що не треба переводити з одного підрозділу в інший, а треба призивати людей та навчати їх,

– додав генерал-лейтенант у відставці.

Крім того, він зауважив, що в Україні не відбувається ротація бригад, які виснажилися, а також не ухвалений закон про демобілізацію.

Зверніть увагу! Легендарний пілот "Карая" відреагував на резонансний процес у Повітряних силах. Він наголосив, що від професійних вмінь та навичок інженерно-технічного складу напряму залежить безаварійність льотної роботи та успіх бойового застосування авіації.

Що кажуть у Генштабі та Повітряних силах

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на інформацію про переведення гостродефіцитних спеціалістів Повітряних сил у піхоту.

Гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується,

– йдеться у повідомленні.

До того ж зазначили, що Повітряні сили ЗСУ навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. У Генштабі також наголосили, що Головнокомандувач Збройних Сил України заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

У Повітряних силах запевнили, що станом на зараз жодних подібних переведень ані серед авіаційних техніків, ані серед інших важливих спеціальностей не планують.