ТЦК доукомплектовують військовими з бойовим досвідом: чи є суттєві зміни

Працівників ТЦК, які за станом здоров'я не мають обмежень для служби, переводять у бойові частини. Відсоток таких військових досить великий. Але лише в Полтавському обласному ТЦК і СП більшість працівників мають бойовий досвід, тому мають право служити саме в центрі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова речника Полтавського ТЦК Романа Істоміна в інтерв'ю для hromadske.

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Працівників ТЦК переводять в бойові частини

За розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, до роботи в територіальних центрах залучають військових з бойовим досвідом. І навпаки – частину працівників, придатних до служби, можуть мобілізувати.

Генштаб писав, що працівники ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я мають проходити військову службу на фронті. А в центрах їх замінять воїни, які отримали поранення, контузії та, відповідно, не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

Речник Полтавського ТЦК вважає, що в цілому нічого не змінюється, процес мобілізації працівників ТЦК без бойового досвіду почався давно та триває зараз.

Істомін не коментує рішення Генштабу та їхні плани, але розповів, яка ситуація нині спостерігається в Полтавському обласному ТЦК.

Так, за його словами, ще з 2022 року почали створюватися бойові підрозділи, що складалися з працівників ТЦК. До таких частин йшли придатні чоловіки. Але серед працівників центру більшість мають обмеження за станом здоров'я або непридатний для служби вік.

Очевидно, що стан здоровʼя в них уже не дозволяє виконувати завдання на фронті нарівні з молодими. Є також окрема категорія – дефіцитні спеціальності. Вони є як у військових частинах, так і в ТЦК,

– сказав речник Полтавського ОТЦК.

Роман Істомін зазначив, що в Полтавському ТЦК чоловіків без бойового досвіду та обмежень за станом здоровʼя працює не більше 10%.