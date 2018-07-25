Перевершить Кримський міст і не лише: Путін замовив будівництво нової транспортної авантюри

Президент Російської Федерації Володимир Путін замовив будівництво нового мосту на Сахалін, який стане найдовшим у світі.

24 липня глава Кремля зустрівся з губернатором Сахалінської області, аби обговорити проект будівництва, повідомляє Daily Star.

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Як зауважує видання, ідея зведення мосту який з'єднує ізольований острів Сахалін із материковою частиною Росії, виношувалася вже давно, хоча цей проект "завжди вважався занадто амбітним". За словами Путіна, "міст може значно полегшити життя півмільйону жителів острова".

Очікується, що будівництво нового транспортного об'єкта потребуватиме багатомільярдних витрат. Конструкція складатиметься з трьох основних прольотів і більше десятка додаткових. Загальна довжина гігантської споруди складе близько 580 км. Окрім семикілометрового переходу в районі протоки Невельського, необхідно також побудувати під'їзні залізничні колії до Комсомольську-на-Амурі і станції Ниш на Сахаліні довжиною понад 500 км.

Якщо цю конструкцію розмістити у Великобританії, то вона буде довшою, ніж відстань від Лондона до Глазго. Путінський міст затьмарить трансокеанський міст Дунхай під Шанхаєм (Китай), який має довжину всього 32,5 кілометра,

– порівнюють автори публікації.



Довжина Сахалінського мосту буде довшою, ніж відстань від Лондона до Глазго

Це не єдиний гігантський будівельний проект, запланований Путіним: Росія також запропонувала побудувати міст між Сахаліном і японським островом Хоккайдо, щоб з'єднати регіон з рештою Азії.

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Додамо, що 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.